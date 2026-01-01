Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: cửa chớp cuốn, mái che ô tô hoặc nhà kính. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện. Khớp Vario giúp làm sạch tiện dụng.

Khớp nối điều chỉnh 180° Giúp những công việc khó khăn trở nên dễ dàng Khớp nối Vario Dễ dàng làm sạch ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: máng xối hoặc mặt dưới của xe cộ. Có thể xoay linh hoạt qua 180 ° Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động