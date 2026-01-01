Khớp Vario

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.640-733.0Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.232
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.265
Kích thước (D x R x C) (mm)
214 x 47 x 84
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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