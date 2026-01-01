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    Kärcher high-pressure cleaner accessory with black body and yellow lever on a white background.

    Khớp Vario

    Mã đơn hàng: 2.640-733.0

    Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)