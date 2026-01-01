Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Lưỡi gạt cho WV 2 / WV 5, 280 mm | Kärcher

    Two black rubber blades for a Kärcher window vac, placed diagonally on a white background.

    Lưỡi gạt cho WV 2 / WV 5, 280 mm

    Mã đơn hàng: 2.633-005.0

    Để thay thế các lưỡi gạt của WV 50, WV 75, WV 2 và WV 5 Window Vacs. Cho độ sạch không vệt trên mọi bề mặt nhẵn - không để lại vết nhỏ giọt.
    Yêu cầu báo giá