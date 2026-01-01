Lưỡi gạt cho WV 2 / WV 5, 280 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.633-005.0Để thay thế các lưỡi gạt của WV 50, WV 75, WV 2 và WV 5 Window Vacs. Cho độ sạch không vệt trên mọi bề mặt nhẵn - không để lại vết nhỏ giọt.
Số lượng (Unit)
2
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.035
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.056
Kích thước (D x R x C) (mm)
280 x 5 x 45
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng