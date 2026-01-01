Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Lưỡi gạt cho WV 2 / WV 5, hẹp, 170 mm | Kärcher

    Two black rubber blades positioned diagonally on a white background.

    Lưỡi gạt cho WV 2 / WV 5, hẹp, 170 mm

    Mã đơn hàng: 2.633-104.0

    Để thay thế các lưỡi gạt của pin Window Vacs WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 và WVP 10. Để làm sạch không vệt trên tất cả các bề mặt nhẵn - không có nước nhỏ giọt.
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