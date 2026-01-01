Lưỡi gạt cho WV 2 / WV 5, hẹp, 170 mm | Kärcher

Các lưỡi gạt cao su (170 milimét) của pin Window Vac có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời đảm bảo mọi bề mặt nhẵn bóng luôn sạch sẽ - không có nước nhỏ giọt.

Môi silicon mềm Làm sạch không để lại vệt