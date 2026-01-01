Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ | Kärcher

Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ của máy làm sạch bằng hơi nước. Cho bề mặt sạch hoàn hảo mọi lúc.

Chổi cao su Để thay thế chổi cao su đầu hút cửa sổ đã mòn Làm sạch không có vết bẩn