Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Lưỡi gạt WV 6 (280mm) | Kärcher

    Two yellow Kärcher replacement blades, rectangular with notched ends, placed diagonally on a white background.

    Lưỡi gạt WV 6 (280mm)

    Mã đơn hàng: 2.633-514.0

    Để thay thế các lưỡi gạt (280mm) của máy hút bụi cửa sổ chạy bằng pin WV 6, giúp làm sạch mà không để lại vệt.
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