Lưỡi gạt WV 6 (280mm) | Kärcher

Lưỡi gạt (280mm) của máy hút bụi cửa sổ chạy bằng pin WV 6 có thể được thay thế nhanh chóng, dễ dàng và luôn đảm bảo làm sạch mà không để lại vệt trên mọi bề mặt phẳng.

Lưỡi gạt silicone Xtra!Flex linh hoạt. Lưỡi gạt silicone Xtra!Flex với công nghệ tiên tiến giúp việc làm sạch linh hoạt hơn – lý tưởng để làm sạch sát mép cửa và sát sàn. Lưỡi silicone dài cho phép tháo ra trong một lần, do đó giúp máy lau kính trở nên linh hoạt hơn.