Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Mặt đế ủi chống dính cho I 6006 | Kärcher

    Iron soleplate with perforated design and black handle, isolated on a white background.

    Mặt đế ủi chống dính cho I 6006

    Mã đơn hàng: 2.860-142.0

    Mặt đế ủi chống dính cho bàn ủi hơi nước I 6006 với tấm đế bằng thép không gỉ. Hoàn hảo để ủi các chất liệu mỏng manh như lụa, lanh, quần áo đen hoặc ren.
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