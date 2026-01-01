Mặt đế ủi chống dính cho I 6006 | Kärcher

Cho kết quả ủi hoàn hảo, từ áo sơ mi in hình cho đến áo ren đắt tiền. Mặt đế ủi chống dính cho bàn ủi hơi nước I 6006 với tấm đế bằng thép không gỉ trượt nhẹ nhàng giúp chăm sóc quần áo và mang đến cho bạn sự an tâm. Tấm đế Teflon hoàn hảo để ủi các chất liệu mỏng manh như lụa, lanh, quần áo đen, ren và áo sơ mi có vết thừa, đồng thời giữ cho chúng trông như mới. Giải pháp hoàn hảo cho việc ủi quần áo đơn giản mà không có các mảng sáng bóng hay vết sắt.

Cửa thoát hơi nước trên mặt đế Phân phối hơi nước tối ưu