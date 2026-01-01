Mặt đế ủi chống dính cho I 6006 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.860-142.0Mặt đế ủi chống dính cho bàn ủi hơi nước I 6006 với tấm đế bằng thép không gỉ. Hoàn hảo để ủi các chất liệu mỏng manh như lụa, lanh, quần áo đen hoặc ren.
Kích thước (D x R x C) (mm)
285 x 135 x 19
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.161
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm