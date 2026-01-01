Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Mattress nozzle | Kärcher

    White Kärcher vacuum cleaner attachment with a sleek design, featuring a brush head and connection port.

    Mattress nozzle

    Mã đơn hàng: 2.863-347.0

    Yêu cầu báo giá