Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Nắp đầu hút FC 5 màu trắng | Kärcher

    White Kärcher accessory with curved design and black corner details, viewed from an angle on a plain background.

    Nắp đầu hút FC 5 màu trắng

    Mã đơn hàng: 2.055-020.0

    Hút sạch bụi bẩn thậm chí còn tốt hơn trước: nắp đầu hút được tối ưu hóa cho FC 5. Lý tưởng cho tất cả các thiết bị FC 5 màu trắng chưa được trang bị tiêu chuẩn này.
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