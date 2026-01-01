Nắp đầu hút FC 5 màu trắng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.055-020.0Hút sạch bụi bẩn thậm chí còn tốt hơn trước: nắp đầu hút được tối ưu hóa cho FC 5. Lý tưởng cho tất cả các thiết bị FC 5 màu trắng chưa được trang bị tiêu chuẩn này.
Kích thước (D x R x C) (mm)
300 x 100 x 34
Trọng lượng (Kg)
0.18
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.265
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm