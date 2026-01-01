Nắp đầu hút FC 5 màu trắng | Kärcher

Nắp đầu hút mới cho FC 5 màu trắng giúp chấm dứt tình trạng bụi bặm khó chịu trên sàn. Nhờ bộ nâng chỉ tích hợp và kênh dẫn khí rộng, việc loại bỏ bụi bẩn thô thậm chí còn hiệu quả hơn. Vỏ được tối ưu hóa cực kỳ dễ dàng trang bị thêm trên tất cả các thiết bị FC 5 màu trắng chưa được trang bị tiêu chuẩn này. Điều này cải thiện đáng kể hiệu suất làm sạch tổng thể của các thiết bị FC 5 màu trắng cũ.

Bộ nâng chỉ tích hợp Các rãnh tích hợp cho phép hút bụi và các hạt thô khác tốt hơn. Kênh hút rộng hơn Nhặt hiệu quả các hạt lớn hơn như cuộn tóc. Dễ dàng hoán đổi cho nhau Vỏ mới trên thiết bị thay thế nhanh chóng và dễ dàng.