NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

Cho kết quả làm sạch tốt hơn trên bề mặt bụi bẩn và dầu mỡ. Lý tưởng cho các vết bẩn cứng đầu trong phòng tắm và nhà bếp. Dễ dàng loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu trên bề mặt bếp.

Vải mềm cho đầu bàn chải tròn Lý tưởng để làm sạch nhẹ nhàng các vết bẩn cứng đầu trên mọi bề mặt cứng trong nhà bếp và phòng tắm. Sợi microfiber cao cấp Có thể giặt máy với nhiệt độ lên đến 60 ° C. Không sử dụng chất làm mềm vải. Vải mềm cho đầu bàn chải tròn Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt.