NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-243.0Hai vỏ microfibre cho bàn chải tròn lớn. Chất liệu microfibre cao cấp giúp loại bỏ bụi bẩn tốt hơn và cho kết quả sáng bóng với bàn chải tròn lớn.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.016
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.04
Kích thước (D x R x C) (mm)
90 x 90 x 50
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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