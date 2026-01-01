Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- > | Kärcher

    Two white, fluffy Kärcher steam cleaner cloth covers, side by side on a plain background.

    NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

    Mã đơn hàng: 2.863-243.0

    Hai vỏ microfibre cho bàn chải tròn lớn. Chất liệu microfibre cao cấp giúp loại bỏ bụi bẩn tốt hơn và cho kết quả sáng bóng với bàn chải tròn lớn.
    Yêu cầu báo giá