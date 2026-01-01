OC Handheld Compact là một mẫu súng phun rửa áp lực trung bình cầm tay, cho nhu cầu làm sạch di động. Nhờ pin lithium-ion tích hợp, ống hút nước dài 5 mét và bộ chuyển đổi sử dụng nước trực tiếp, thiết bị có thể hoạt động độc lập mà không cần kết nối điện hay nước trực tiếp – lý tưởng khi sử dụng cho các chuyến đi xa cũng như dọn dẹp quanh nhà. Thiết kế nhẹ nhàng với tay cầm có thể thu gọn giúp tiết kiệm không gian lưu trữ, vận chuyển dễ dàng. Với hai mức điều chỉnh áp lực, bạn có thể điều chỉnh áp suất trong khoảng khoảng 6 đến 15 bar, phù hợp cho các bề mặt nhạy cảm hoặc giúp kéo dài thời gian sử dụng lên đến 30 phút. Đèn LED cung cấp thông tin về chế độ hoạt động, thời lượng pin. Đầu phun 4-trong-1 cho phép chuyển đổi nhanh giữa 4 kiểu tia phun khác nhau, cùng công nghệ đầu phun Kärcher đảm bảo khả năng làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Chất tẩy rửa có thể được sử dụng thông qua đầu phun chuyên dụng đi kèm. Thiết bị đặc biệt phù hợp cho các nhu cầu làm sạch nhanh chóng, tiện lợi như đi cắm trại, sau các chuyến đạp xe, leo núi, sử dụng trong khu vườn. Pin có thể sạc qua cổng USB-C. Bộ sản phẩm bao gồm túi vận chuyển đi kèm. (Lưu ý: Không tương thích với các đầu nối ống vườn thông thường).

Làm sạch di động Với ống hút nước, bộ chuyển đổi bình nước và pin tích hợp, bạn có thể dễ dàng làm sạch mọi lúc mọi nơi mà không cần phụ thuộc vào nguồn điện hay nguồn nước cố định (Lưu ý: thiết bị không tương thích với đầu nối ống nước vườn). Linh hoạt cho nhiều nhu cầu làm sạch khác nhau, như xe đạp, dụng cụ làm vườn và cắm trại, thú cưng hoặc làm sạch nhanh các vết bẩn trên xe hơi. Cổng sạc USB-C tích hợp trên thân máy cho phép sạc pin linh hoạt ngay cả khi đang di chuyển, ví dụ như sạc trực tiếp trên ô tô hoặc qua sạc dự phòng. Điều chỉnh áp lực với màn hình hiển thị LED. Tùy theo nhu cầu làm sạch, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ Max (24 bar) và eco!Mode¹⁾ (khoảng 11 bar). Phù hợp cho các bề mặt nhạy cảm hoặc giúp kéo dài thời gian sử dụng pin lên đến 30 phút. Đèn LED hiển thị thông tin về tình trạng sạc hiện tại của pin. Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng nhẹ. Tối ưu không gian khi vận chuyển và lưu trữ – thiết kế sáng tạo cho phép gập tay cầm lại sau khi sử dụng, giúp OC Handheld Compact trở nên nhỏ gọn hơn khi đóng gói và cất giữ. Nhờ thiết kế nhẹ và tối giản, thiết bị dễ dàng thao tác và cầm nắm thoải mái trong tay, ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Áp lực trung bình hiệu quả và nhẹ nhàng. Nhờ công nghệ đầu phun Kärcher tiên tiến và đầu phun Multi Jet 4-trong-1, máy rửa áp lực làm sạch nhẹ nhàng, tiết kiệm nước nhưng vẫn loại bỏ bụi bẩn hiệu quả. Lựa chọn lý tưởng để bảo vệ các bộ phận nhạy cảm trên xe đạp như vòng bi, phớt chặn hoặc ổ trục. Làm sạch chính xác và đáng tin cậy, ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận nhất. Phụ kiện đa dạng Đầu phun Multi Jet tích hợp bốn kiểu phun trong một đầu duy nhất, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh chỉ bằng cách xoay đầu vòi. Ống hút nước dài 5 m cho phép lấy nước từ các nguồn nước bên ngoài, chẳng hạn như can chứa nước. Ngoài ra, bộ chuyển đổi bình nước cũng có thể được sử dụng để hút nước từ chai PET. Tia phun chất tẩy rửa giúp dễ dàng phủ dung dịch lên diện tích lớn, hỗ trợ làm sạch hiệu quả hơn các vết bẩn cứng đầu.