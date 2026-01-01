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    Kärcher battery-powered cleaner set with hose, spray bottle, and black carrying case on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2026

    Thiết bị làm sạch cầm tay

    OC Handheld Compact

    Mã đơn hàng: 1.328-127.0

    • Máy rửa áp lực cầm tay, áp lực trung bình (15 bar).
    • Chạy bằng pin, thời gian hoạt động 10–30 phút, điều chỉnh áp lực với eco!mode, tay cầm gập gọn.
    • Đầu phun Multi Jet 4-trong-1, đầu phun tạo bọt, ống hút nước, đầu nối chai và nhiều phụ kiện khác.
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    Ở chế độ eco!Mode, lượng nước tiêu thụ giảm trung bình 24% và mức tiêu thụ năng lượng giảm trung bình 54% so với cài đặt cao nhất (chế độ Max).