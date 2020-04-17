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    Black cylindrical extension tube, likely for a Kärcher vacuum cleaner, shown on a white background.

    Ống hút cứng nối dài

    Mã đơn hàng: 2.863-308.0

    Ống hút cứng nối dài cho bán kính hoạt động lớn hơn. Ống hút nối dài thích hợp cho các ứng dụng ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: trần nhà cao.