Ống hút cứng nối dài cho bán kính hoạt động lớn hơn. Ống hút nối dài thích hợp cho các ứng dụng ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: trần nhà cao. Ống hút dài 0,5 m và có kích thước ống là 35 mm.

Thích hợp cho tất cả dòng máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt.