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    Black Kärcher vacuum cleaner hose coiled neatly, featuring two connectors at each end.

    Ống hút mềm nối dài 3,5m

    Mã đơn hàng: 2.863-305.0

    Ống hút mềm nối dài 3,5 m phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden giúp đảm bảo bán kính làm việc lớn hơn và chuyển động tự do hơn.