Ống hút mềm nối dài 3,5m

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-305.0Ống hút mềm nối dài 3,5 m phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden giúp đảm bảo bán kính làm việc lớn hơn và chuyển động tự do hơn.
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.861
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.146
Kích thước (D x R x C) (mm)
3600 x 55 x 64
Thông tin sản phẩm
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