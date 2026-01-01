Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Coiled Kärcher hose with yellow stripe and black connectors, placed on a white background.

    Ống hút nước SH 3

    Mã đơn hàng: 2.643-101.0

    Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.