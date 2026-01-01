Ống hút nước SH 3

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-101.0Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 250 x 60
Trọng lượng (Kg)
0.442
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.51
Thông tin sản phẩm
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