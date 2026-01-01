Ống hút nước SH 3

Phù hợp với dòng máy từ K 4 đến K 7. Giúp hút nước từ các nguồn thay thế như xô, chậu, thùng chứa nước.

Hút nước Nhanh chóng hút nước để cấp cho máy phun rửa áp lực Dễ sử dụng Hút nước từ các nguồn thay thế như: bể chứa nước, giếng,...