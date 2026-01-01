Ống nối dài cho SC 1 | Kärcher

Với ống nối dài SC, ngay cả những khu vực khó tiếp cận như góc và ngách cũng có thể được làm sạch dễ dàng. Các bộ phận phụ kiện khác (vòi phun bằng tay, vòi nguồn, v.v.) có thể dễ dàng gắn vào bất cứ lúc nào.