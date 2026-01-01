Ống nối dài cho SC 1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.863-021.0Với ống nối dài cho SC 1, ngay cả những khu vực khó tiếp cận như các góc và hốc cũng có thể được làm sạch một cách dễ dàng.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.245
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.378
Kích thước (D x R x C) (mm)
375 x 51 x 220
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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