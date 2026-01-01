Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống nối dài cho SC 1 | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner extension hose with a coiled design on a white background.

    Ống nối dài cho SC 1

    Mã đơn hàng: 2.863-021.0

    Với ống nối dài cho SC 1, ngay cả những khu vực khó tiếp cận như các góc và hốc cũng có thể được làm sạch một cách dễ dàng.
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