Ống phun góc

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.638-817.0Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.
Kích thước (D x R x C) (mm)
930 x 43 x 116
Trọng lượng (Kg)
0.508
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.611
Thông tin sản phẩm
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