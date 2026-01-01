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    Two Kärcher pressure washer extension wands, one metal with a curved end and one black plastic with a connector.

    Ống phun góc

    Mã đơn hàng: 2.638-817.0

    Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.