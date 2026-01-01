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    Kärcher telescopic spray lance with ergonomic handle and adjustable strap, featuring a long hose and nozzle attachment.

    Ống phun kéo dài

    Mã đơn hàng: 2.642-347.0

    Ống phun dạng ống lồng (1,20 m - 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai,khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg