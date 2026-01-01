Ống phun kéo dài

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-347.0Ống phun dạng ống lồng (1,20 m - 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai,khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
2.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.096
Kích thước (D x R x C) (mm)
4177 x 92 x 240
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng