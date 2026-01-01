Phụ kiện đầu phun thay thế cho T 350

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-335.0Đầu phun thay thế chất lượng cao giúp thay vòi dễ dàng và phù hợp với các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 300 / T 350 cho các dòng máy phun rửa áp lực từ K 2 đến K 7.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.016
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.034
Kích thước (D x R x C) (mm)
17 x 17 x 18
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng