Phụ kiện đầu phun thay thế cho T 350

Đầu phun thay thế chất lượng cao cho phép dễ dàng thay thế vòi phun phụ kiện và phù hợp để thay thế vòi phun trên chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 300/350 cho các loại đơn vị K 2 đến K 7. Chứa ba cặp vòi cho các loại hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau, cũng như hai kẹp để đính kèm.

Vòi phun thay thế Thay thế đầu phun cũ nhanh chóng và dễ dàng. Chất lượng cao cho một hiệu quả bền lâu. Áp suất cao - flat jet Làm sạch và nới lỏng các chất bẩn cứng đầu. Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao Làm sạch hiệu quả.