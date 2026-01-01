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    Six nozzle heads in beige, green, and pink, with two U-shaped metal pins on a white background.

    Phụ kiện đầu phun thay thế cho T 350

    Mã đơn hàng: 2.643-335.0

    Đầu phun thay thế chất lượng cao giúp thay vòi dễ dàng và phù hợp với các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 300 / T 350 cho các dòng máy phun rửa áp lực từ K 2 đến K 7.