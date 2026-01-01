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    Four pairs of coloured nozzles, yellow, green, grey, and black, with matching caps, and two metal U-shaped clips.

    Phụ kiện đầu phun thay thế

    Mã đơn hàng: 2.643-338.0

    Đầu phun thay thế chất lượng cao cho tất cả các thiết bị làm sạch T-Racer (trừ T 350) cho các dòng máy phun rửa áp lực cao K 2 đến K 7, thiết bị làm sạch rãnh PC 20 cho K 3 đến K 7, cũng như thiết bị làm sạch khung cho K 2 đến K 5.