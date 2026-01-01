Phụ kiện đầu phun thay thế

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.643-338.0Đầu phun thay thế chất lượng cao cho tất cả các thiết bị làm sạch T-Racer (trừ T 350) cho các dòng máy phun rửa áp lực cao K 2 đến K 7, thiết bị làm sạch rãnh PC 20 cho K 3 đến K 7, cũng như thiết bị làm sạch khung cho K 2 đến K 5.
Kích thước (D x R x C) (mm)
17 x 17 x 18
Trọng lượng (Kg)
0.018
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.028
Thông tin sản phẩm