Phụ kiện tháo giấy dán tường | Kärcher

Phụ kiện tháo giấy dán tường lý tưởng để loại bỏ giấy dán tường và cặn keo bằng cách sử dụng sức mạnh của hơi nước. Phụ kiện kết hợp với máy làm sạch bằng hơi nước có thể được sử dụng để loại bỏ giấy dán tường và trang trí.