Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Phụ kiện tháo giấy dán tường | Kärcher

    Black Kärcher accessory with a rectangular base and a central handle, featuring multiple slots on its surface.

    Phụ kiện tháo giấy dán tường

    Mã đơn hàng: 2.863-062.0

    Phụ kiện tháo giấy dán tường lý tưởng để loại bỏ giấy dán tường và cặn keo bằng cách sử dụng sức mạnh của hơi nước.
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