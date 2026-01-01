Phụ kiện tháo giấy dán tường | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-062.0Phụ kiện tháo giấy dán tường lý tưởng để loại bỏ giấy dán tường và cặn keo bằng cách sử dụng sức mạnh của hơi nước.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.357
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.552
Kích thước (D x R x C) (mm)
320 x 220 x 100
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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