Pin thay thế cho WV 5 và WVP | Kärcher

Nhờ pin có thể thay đổi tùy chọn có sẵn, bạn có thể làm sạch không ngừng bằng cách sử dụng WV 5 và WVP mới - mà không làm gián đoạn công việc của bạn. Chỉ cần tháo pin hiện có khỏi thiết bị bằng một cú nhấp và lắp pin mới một cách dễ dàng. Và bạn đã sẵn sàng để tiếp tục ...

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