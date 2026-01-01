Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Pin thay thế cho WV 5 và WVP | Kärcher

    Grey Kärcher replacement filter with a curved top and ribbed base, designed for specific cleaning devices.

    Pin thay thế cho WV 5 và WVP

    Mã đơn hàng: 2.633-123.0

    Làm sạch không ngừng: pin có thể thay thế cho cửa sổ WV 5 và WVP làm cho điều này trở nên khả thi.
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