Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Power floor cloth set EasyFix | Kärcher

    Two Kärcher cleaning pads, one white with black stripes and one grey with black stripes, on a white background.

    Power floor cloth set EasyFix

    Mã đơn hàng: 2.863-342.0

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