Power floor cloth set EasyFix | Kärcher

Dây cài trên khăn

Không cần chạm tay vào bụi bẩn khi thay khăn lau: chỉ cần dẫm lên dây cài và nhấc bàn lau ra khỏi khăn lau. Khu vực ứng dụng (ví dụ: phân chia giữa nhà bếp và phòng tắm) có thể được ghi chú trên phần nhãn ở chân khăn.