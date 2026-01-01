Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Sạc pin cho WV & KV | Kärcher

    Black Kärcher power adapter with European plug and attached cable, set against a white background.

    Sạc pin cho WV & KV

    Mã đơn hàng: 2.633-107.0

    Bộ sạc pin cho Kärcher Window Vacs và cần gạt nước không dây.
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