Sạc pin cho WV & KV | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.633-107.0Bộ sạc pin cho Kärcher Window Vacs và cần gạt nước không dây.
Kích thước (D x R x C) (mm)
29 x 122 x 114
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.05
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.073
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm