Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

    White Kärcher roller brush with black stripes, angled view, isolated on a white background.

    Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

    Mã đơn hàng: 2.863-401.0

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