Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Suction station RCV 5 | Kärcher

    White Kärcher cleaning station with an open base, featuring a sleek design and a circular logo on the front.

    Suction station RCV 5

    Mã đơn hàng: 2.269-643.0

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