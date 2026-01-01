Suction station RCV 5 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Số lượng (Unit)
1
Dung tích túi lọc bụi (l)
4
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
4.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
401 x 290 x 446
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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