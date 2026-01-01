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    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun, black with yellow accents, isolated on a white background.

    Súng phun G 120 Q Full Control

    Mã đơn hàng: 2.643-823.0

    Súng phun áp suất cao G 120 Q Full Control cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 3 Full Control, hiển thị các mức áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect