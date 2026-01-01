Súng phun G 120 Q Full Control

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-823.0Súng phun áp suất cao G 120 Q Full Control cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 3 Full Control, hiển thị các mức áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect
Kích thước (D x R x C) (mm)
432 x 42 x 216
Trọng lượng (Kg)
0.42
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.584
Thông tin sản phẩm