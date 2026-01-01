Súng phun G 145 Q Full Control

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-634.0Súng phun áp suất cao có màn hình LED để hiển thị các cài đặt áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 đến K 5.
Kích thước (D x R x C) (mm)
552 x 43 x 223
Trọng lượng (Kg)
0.594
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.791
Thông tin sản phẩm