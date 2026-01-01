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    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow design, featuring a textured grip and a prominent logo.

    Súng phun G 145 Q Full Control

    Mã đơn hàng: 2.643-634.0

    Súng phun áp suất cao có màn hình LED để hiển thị các cài đặt áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 đến K 5.