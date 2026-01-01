Súng phun G 160

Súng phun thay thế cho cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao với dây áp lực được gắn chặt vào súng bằng kẹp (không có hệ thống Quick Connect)

Súng thay thế cho máy phun rửa áp lực Kärcher dòng K 2 - K 7. Dễ dàng thay thế súng phun Kết nối Bayonet Có thể kết nối với tất cả phụ kiện của Karcher Ứng dụng chất tẩy rửa áp suất thấp Ứng dụng đơn giản của chất tẩy rửa. Làm sạch hiệu quả. Khóa an toàn Chặn cò súng phun.