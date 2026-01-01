Súng phun G 160

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.641-959.0Súng phun thay thế cho cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao với dây áp lực được gắn vào súng bằng kẹp (không có hệ thống Quick Connect)
Kích thước (D x R x C) (mm)
422 x 40 x 181
Trọng lượng (Kg)
0.319
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.387
Thông tin sản phẩm