Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Black and yellow Kärcher high-pressure cleaner trigger gun on a white background.

    Súng phun G 160

    Mã đơn hàng: 2.641-959.0

    Súng phun thay thế cho cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao với dây áp lực được gắn vào súng bằng kẹp (không có hệ thống Quick Connect)