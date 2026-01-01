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    Black and yellow Kärcher high-pressure cleaner gun with ergonomic handle on white background.

    Súng phun G 160 Q

    Mã đơn hàng: 2.642-172.0

    Súng phun cao cấp được trang bị hệ thống Quick Connect giúp đảm bảo mức độ thoải mái cao khi sử dụng.