Súng phun G 160 Q

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-172.0Súng phun cao cấp được trang bị hệ thống Quick Connect giúp đảm bảo mức độ thoải mái cao khi sử dụng.
Kích thước (D x R x C) (mm)
440 x 193 x 40
Trọng lượng (Kg)
0.391
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.459
Thông tin sản phẩm