Súng phun G 160 Q

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-327.0Súng phun dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher Power Control và Full Control từ K 4 đến K 5. Hiển thị các mức áp lực khác nhau và chế độ tẩy rửa trên màn hình.
Kích thước (D x R x C) (mm)
552 x 43 x 222
Trọng lượng (Kg)
0.52
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.656
Thông tin sản phẩm