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    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow design, angled view.

    Súng phun G 160 Q

    Mã đơn hàng: 2.644-327.0

    Súng phun dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher Power Control và Full Control từ K 4 đến K 5. Hiển thị các mức áp lực khác nhau và chế độ tẩy rửa trên màn hình.