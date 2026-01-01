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    Kärcher high-pressure cleaner spray gun with a black body and yellow trigger, isolated on a white background.

    Súng phun kết nối nhanh G 180 Q

    Mã đơn hàng: 2.642-889.0

    Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher.