Súng phun kết nối nhanh G 180 Q

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-889.0Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.438
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.508
Kích thước (D x R x C) (mm)
551 x 43 x 188