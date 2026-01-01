T 4xx 2020 SZ KTC

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-081.0Đầu phun thay thế chất lượng cao giúp thay vòi dễ dàng và phù hợp với các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 7 Plus, T 5 và T 450. Bao gồm vòi phun cho các lớp hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.019
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.029
Kích thước (D x R x C) (mm)
17 x 17 x 18
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng