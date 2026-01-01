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    Various Kärcher nozzles in yellow, green, and grey, with two metal U-shaped clips on a white background.

    T 4xx 2020 SZ KTC

    Mã đơn hàng: 2.644-081.0

    Đầu phun thay thế chất lượng cao giúp thay vòi dễ dàng và phù hợp với các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 7 Plus, T 5 và T 450. Bao gồm vòi phun cho các lớp hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau.
    Đối với các models khác, vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.