Tay cầm máy giặt thảm SE giúp việc làm sạch các khu vực thảm lớn với máy làm sạch thảm Kärcher trở nên đặc biệt thoải mái. Đầu hút sàn phun xịt có thể được dẫn hướng rất dễ dàng và chính xác cùng một lúc. Sau khi gắn dễ dàng vào ống phun xịt, tay cầm bổ sung cho phép vận hành bằng hai tay một cách thoải mái cho cả người thuận tay trái và tay phải. Phù hợp với tất cả các máy làm sạch thảm Kärcher trong dòng SE 4, SE 5 và SE 6.

Phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6. Sử dụng tiện lợi nhờ vào thao tác thuận cả hai tay. Tay cầm có thể điều chỉnh độ cao. Vị trí tay cầm có thể được điều chỉnh theo chiều cao của người sử dụng.