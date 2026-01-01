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    Black Kärcher handle attachment with ergonomic grip and branded logo, designed for secure connection.

    Tay cầm máy giặt thảm SE

    Mã đơn hàng: 2.863-358.0

    Tay cầm máy giặt thảm SE là sự bổ sung lý tưởng cho việc làm sạch thoải mái trên các khu vực thảm lớn bằng máy làm sạch thảm Kärcher.