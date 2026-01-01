Tay cầm máy giặt thảm SE

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-358.0Tay cầm máy giặt thảm SE là sự bổ sung lý tưởng cho việc làm sạch thoải mái trên các khu vực thảm lớn bằng máy làm sạch thảm Kärcher.
Kích thước (D x R x C) (mm)
121 x 66 x 127
Trọng lượng (Kg)
0.083
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.136
Thông tin sản phẩm