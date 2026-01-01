Thanh giặt hơi nước | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-233.0Thanh giặt hơi nước giúp làm tươi mới quần áo và vải cũng như loại bỏ mùi hiệu quả.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.05
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.145
Kích thước (D x R x C) (mm)
340 x 43 x 39
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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