Thanh giặt hơi nước | Kärcher

Thanh giặt hơi nước giúp làm tươi mới quần áo và vải cũng như loại bỏ mùi hiệu quả.

Loại bỏ sợi vải Dễ dàng loại bỏ các sợi vải thừa hoặc lông/ tóc dính trên vải Hơi nước được phân tán đều trên thân phun Làm phẳng tối ưu Làm tươi mới tối đa Hình dạng thon gọn Dễ dàng ủi các cánh tay áo