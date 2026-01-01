Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thanh giặt hơi nước | Kärcher

    Giá tốt
    Black Kärcher spray lance with textured surface, shown on a white background.

    Thanh giặt hơi nước

    Mã đơn hàng: 2.863-233.0

    Thanh giặt hơi nước giúp làm tươi mới quần áo và vải cũng như loại bỏ mùi hiệu quả.