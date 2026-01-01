Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Thanh nối dài cầm tay | Kärcher

    Black Kärcher gutter cleaning tool with ribbed design, angled view on white background.

    Thanh nối dài cầm tay

    Mã đơn hàng: 2.644-173.0

    Thanh nối dài để mở rộng phạm vi làm sạch thêm 0,4 mét. Để làm sạch thoải mái và hiệu quả hơn những nơi khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các bộ phận phụ kiện của Kärcher.
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