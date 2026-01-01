Thanh nối dài cầm tay | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.644-173.0Thanh nối dài để mở rộng phạm vi làm sạch thêm 0,4 mét. Để làm sạch thoải mái và hiệu quả hơn những nơi khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các bộ phận phụ kiện của Kärcher.
Kích thước (D x R x C) (mm)
384 x 40 x 37
Trọng lượng (Kg)
0.137
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.208
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm