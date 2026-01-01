Thanh nối dài cầm tay | Kärcher

Thanh nối dài cầm tay kết hợp với phụ kiện Máy làm sạch cầm tay và Máy làm sạch cầm tay Kärcher với hệ thống Quick Connect. Thết bị giúp tạo điều kiện làm việc thuận tiện và nhờ giữ khoảng cách xa, thiết bị giúp bảo vệ người dùng khỏi nước văng. Thanh nối dài tương thích với Máy làm sạch cầm tay Kärcher. Đối với ứng dụng, cần có phụ kiện Handheld Cleaner với bộ điều hợp Quick Connect, ví dụ: Đầu phun Handheld Multi MJ 24.

Mã màu khi lắp lưỡi lê Phân biệt rõ ràng các phụ kiện máy phun rửa áp lực.