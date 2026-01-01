Thanh nối dài ống phun

Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.

Thanh nối dài 0,4 m Để làm sạch ở những nơi khó tiếp cận (đặc biệt là những nơi cao) Thiết kế nhỏ gọn Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động Thiết kế nhỏ gọn Dễ cầm nắm.