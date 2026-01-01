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    Black Kärcher extension lance with grid pattern, designed for high-pressure cleaners, placed on a white background.

    Thanh nối dài ống phun

    Mã đơn hàng: 2.643-240.0

    Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.