Thanh nối dài ống phun

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.643-240.0Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.
Kích thước (D x R x C) (mm)
446 x 45 x 45
Trọng lượng (Kg)
0.259
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.31
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng