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    Kärcher telescopic broom with yellow brush head and long silver handle, isolated on white background.

    Thiết bị chà sàn PS 40

    Mã đơn hàng: 2.643-245.0

    Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưỡi gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.