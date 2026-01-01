Thiết bị chà sàn PS 40 với ba vòi phun áp lực cao tích hợp và chổi cao su giúp loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng các vết bẩn cứng đầu trên bề mặt. Lý tưởng để làm sạch cầu thang, hàng hiên, mặt tiền, nhà để xe, ban công, tường và lối đi....Thích hợp cho tất cả các dòng máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 đến K 7.

Tích hợp ba vòi phun áp suất cao Dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Bao gồm bàn chải chống bắn nước Nhanh chóng loại bỏ các vết cặn, chất bẩn lâu ngày. Thiết kế nhỏ gọn Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh mà không bị bắn nước ngược trở lại. Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao Dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Kết hợp sức mạnh phun rửa mạnh mẽ với lực chà xát thủ công nhẹ nhàng Hiệu năng làm sạch được gia tăng mạnh mẽ so với bàn chải thông thường.