Thiết bị chà sàn PS 40

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-245.0Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưỡi gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.018
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.197
Kích thước (D x R x C) (mm)
744 x 303 x 759
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng