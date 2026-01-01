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    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    Thiết bị chà sàn T 450 T-Racer

    Mã đơn hàng: 2.643-214.0

    Làm sạch các bề mặt lớn mà không văng: Bàn chà T-Racer T 450. Vòi phun năng lượng bổ sung các góc và cạnh để làm sạch, lưới bảo vệ cho bề mặt sỏi, điều chỉnh áp suất làm sạch.