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    Kärcher surface cleaner with two extension tubes, featuring a yellow and black design on a white background.

    Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer

    Mã đơn hàng: 2.643-252.0

    Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.