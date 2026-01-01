Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-252.0Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
1.485
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.847
Kích thước (D x R x C) (mm)
712 x 280 x 971
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng