Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Trạm sạc cho WV 5 | Kärcher

    Black Kärcher battery charger with a yellow trim, featuring a recessed compartment and the Kärcher logo on the front.

    Trạm sạc cho WV 5

    Mã đơn hàng: 2.633-125.0

    Trạm sạc cho máy lau kính sử dụng pin WV 5
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