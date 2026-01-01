Trạm sạc và pin thay thế cho WV 5 | Kärcher

Bộ dụng cụ bao gồm một trạm sạc và pin dự phòng cho máy lau kính sử dụng pin WV 5. Pin dự phòng và máy lau kính sử dụng pin đều có thể được sạc và lưu trữ trong trạm sạc.

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