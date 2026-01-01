Trạm sạc và pin thay thế cho WV 5 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.633-116.0Bộ bao gồm trạm sạc và pin có thể thay thế cho máy lau kính WV 5 và WVP 10.
Số lượng (Unit)
1
Loại pin
Pin Lithium-ion
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.275
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.365
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 132 x 50
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng