Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Trạm sạc và pin thay thế cho WV 5 | Kärcher

    Kärcher battery charger and battery, black and grey, on a white background.

    Trạm sạc và pin thay thế cho WV 5

    Mã đơn hàng: 2.633-116.0

    Bộ bao gồm trạm sạc và pin có thể thay thế cho máy lau kính WV 5 và WVP 10.
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