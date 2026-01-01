Túi lọc bụi máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic - 4 cái

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-326.0Được thiết kế cho các máy hút bụi khô và ướt WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic: túi lọc vải 3 lớp giúp duy trì lực hút lâu dài và giữ bụi hiệu quả.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.262
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.313
Kích thước (D x R x C) (mm)
215 x 230 x 6
Thông tin sản phẩm
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