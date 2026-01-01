Túi lọc bụi máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic - 4 cái

Được thiết kế cho các máy hút bụi khô và ướt WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic: túi lọc vải 3 lớp giúp duy trì lực hút lâu dài và giữ bụi hiệu quả.

Chất liệu lông cừu 3 lớp giúp giữ bụi tối đa và mang lại lực hút tối ưu Hiệu suất lọc tốt. Chất lượng đáng tin cậy.