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    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with cardboard inlet, placed on a white background.

    Túi lọc bụi máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic - 4 cái

    Mã đơn hàng: 2.863-326.0

    Được thiết kế cho các máy hút bụi khô và ướt WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic: túi lọc vải 3 lớp giúp duy trì lực hút lâu dài và giữ bụi hiệu quả.