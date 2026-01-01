Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc bụi VC 2 | Kärcher

    Five white vacuum cleaner bags with cardboard attachments stacked vertically.

    Túi lọc bụi VC 2

    Mã đơn hàng: 2.863-236.0

    Túi lọc bụi bằng chất liệu vải không dệt với thiết kế khóa miệng túi tiện dụng, giúp đổ bỏ bụi bẩn trong túi mà không phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Thích hợp cho máy hút bụi Kärcher VC 2.