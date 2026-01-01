Túi lọc bụi VC 2 | Kärcher

Túi lọc bụi bằng chất liệu vải không dệt với thiết kế khóa miệng túi tiện dụng, giúp đổ bỏ bụi bẩn trong túi mà không phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Thích hợp cho máy hút bụi Kärcher VC 2.