Túi lọc bụi VC 2 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-236.0Túi lọc bụi bằng chất liệu vải không dệt với thiết kế khóa miệng túi tiện dụng, giúp đổ bỏ bụi bẩn trong túi mà không phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Thích hợp cho máy hút bụi Kärcher VC 2.
Số lượng (Unit)
5
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.18
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.28
Kích thước (D x R x C) (mm)
350 x 160 x 33
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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