Túi lọc bụi WD 4-6

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-006.0Túi lọc bụi bằng vải không dệt có độ bền cao. Khoảng thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với túi lọc bằng giấy. Dùng cho tất cả các máy hút bụi đa năng Kärcher Home & Garden từ các dòng MV 4 đến MV 6 và WD 4 đến WD 6.
Kích thước (D x R x C) (mm)
260 x 190 x 13
Số lượng (Unit)
4
Trọng lượng (Kg)
0.225
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.315
Thông tin sản phẩm
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