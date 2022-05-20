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    Stack of four white Kärcher vacuum cleaner bags with black plastic connectors.

    Túi lọc bụi WD 4-6

    Mã đơn hàng: 2.863-006.0

    Túi lọc bụi bằng vải không dệt có độ bền cao. Khoảng thời gian sử dụng lâu hơn đáng kể so với túi lọc bằng giấy. Dùng cho tất cả các máy hút bụi đa năng Kärcher Home & Garden từ các dòng MV 4 đến MV 6 và WD 4 đến WD 6.