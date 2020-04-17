Upholstery nozzle WD/SE

Nhà sản xuất Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH Postfach 800 D-71361 Winnenden 07195 903-0 kontakt@karcher.com Vui lòng tham khảo các cảnh báo và hướng dẫn an toàn trong sách hướng dẫn sử dụng.

Thông tin sản phẩm Tải xuống PDF