Upholstery nozzle WD/SE

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-398.0
Kích thước (D x R x C) (mm)
110 x 117 x 52
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng vận hành (mm)
117
Trọng lượng (Kg)
0.052
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.091
Thông tin sản phẩm
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