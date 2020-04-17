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    Kärcher upholstery nozzle with black body and red fabric strips, designed for vacuum cleaners.

    Upholstery nozzle WD/SE

    Mã đơn hàng: 2.863-398.0