Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vải thô, rộng | Kärcher

    Five white microfiber cloths arranged in a fan shape, each with a soft, textured surface.

    Vải thô, rộng

    Mã đơn hàng: 6.369-481.0

    5 khăn lau sàn cotton chất lượng cao không xơ, thấm hút tốt
    Yêu cầu báo giá