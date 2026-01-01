Vải thô, rộng | Kärcher

5 khăn lau sàn cotton chất lượng cao không xơ, thấm hút tốt. Phụ kiện này thích hợp để sử dụng kết hợp với bàn phun sàn lớn cho máy làm sạch bằng hơi nước Kärcher. Làm sạch sàn hiệu quả cho sàn lát gạch, đá tự nhiên và PVC.

Khăn lau sàn làm từ cotton cao cấp Bụi bẩn sẽ thấm vào khăn lau và được loại bỏ khỏi bề mặt một cách dễ dàng Bụi bẩn sẽ thấm vào khăn lau và được loại bỏ khỏi bề mặt một cách dễ dàng Phù hợp cho máy giặt ở nhiệt độ 60 độ C