Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi gia đình VC 2 | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with accessories including hose, brush, nozzle, extension tube, filter, and dust bag on white background.

    Máy hút bụi gia đình

    VC 2

    Mã đơn hàng: 1.198-101.0

    • Khoang chứa bụi dễ tháo rời
    • Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)
    • Độ ồn thấp
    Yêu cầu báo giá