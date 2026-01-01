Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vỏ cầu là | Kärcher

    Folded grey ironing board cover with triangular pattern and yellow edges.

    Vỏ cầu là

    Mã đơn hàng: 2.884-969.0

    Vỏ cầu là bằng vải cotton và foam để có độ thoáng khí và hút hơi nước cao hơn. Vỏ bọc lý tưởng cho kết quả ủi hạng nhất.
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