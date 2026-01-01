Vỏ cầu là | Kärcher

Vỏ cầu là được làm từ sự kết hợp của cotton và foam, nổi bật nhờ mức độ thoáng khí cao. Vỏ bọc lý tưởng cho kết quả ủi hạng nhất - phù hợp với cầu là AB 1000.

Chất liệu cao cấp Bàn là không có nếp nhăn Hơi nước và độ thoáng khí tối ưu