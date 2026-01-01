Vỏ cầu là | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.884-969.0Vỏ cầu là bằng vải cotton và foam để có độ thoáng khí và hút hơi nước cao hơn. Vỏ bọc lý tưởng cho kết quả ủi hạng nhất.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.14
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.9
Kích thước (D x R x C) (mm)
1200 x 380 x 5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm