Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Wipe cover set RCW 2 | Kärcher

    Six white circular microfiber pads with yellow inner lining, stacked in two groups.

    Wipe cover set RCW 2

    Mã đơn hàng: 2.269-210.0

    Yêu cầu báo giá