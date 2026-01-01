Phiên bản giới hạn máy làm sạch kính WV 5 Plus đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập công ty là một biến thể màu giới hạn với các phụ kiện đặc biệt. Với biến thể này, Kärcher – nhà phát minh ra Window Vac – đang tung ra thị trường một thiết bị giúp hoàn thiện hơn nữa việc làm sạch cửa sổ dễ dàng, không có vệt và không nhỏ giọt. Với thời lượng pin kéo dài, giúp việc làm sạch có thể được thực hiện trong thời gian dài hơn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Và nhờ hệ thống pin có thể thay thế, bạn có thể làm sạch cửa sổ mà không bị gián đoạn. Tay cầm của thiết bị, với thành phần mềm, đảm bảo rằng máy làm sạch kính WV 5 Plus Anniversary Edition vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm về khả năng xử lý và công thái học. Thiết bị có các miếng đệm trên vòi hút để có kết quả làm sạch tốt hơn ngay cả các cạnh. Trọn bộ bao gồm một bình xịt, một khăn microfiber, một đầu hút hẹp cho cửa sổ dạng lưới, một dụng cụ cạo bụi để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và một miếng khăn lau microfiber bổ sung có tỷ lệ sợi mài mòn đặc biệt cao để vệ sinh cửa sổ tối ưu từ bên ngoài.

Pin có thể thay thế Pin có thể thay thế và pin dự phòng giúp kéo dài thời gian làm sạch. Vệ sinh tiện lợi ở các góc cạnh cửa kiếng Làm sạch dễ dàng ở các góc cạnh nhờ chức năng điều khiển khoảng cách bằng tay. Tay cầm được thiết kế dùng cầm nắm thoải mái, dễ chịu Tay cầm tiện lợi Đèn LED chỉ thị mức độ pin Bàn hút có thể thay thế Lựa chọn bàn hút lớn hay nhỏ tùy thuộc vào bề mặt cần lau Êm ái dễ chịu Vận hành êm ái Nguyên gốc Sản phẩm độc quyền từ Kärcher - nhà sáng chế Máy hút kính bằng pin đầu tiên trên thế giới Thời gian làm sạch nhanh hơn gấp 3 lần Tiết kiệm gấp 3 lần thời gian làm sạch so với các phương pháp thông thường Mặt kiếng sạch hoàn hảo, không bị vệt và nhỏ giọt Nhờ vào chức năng hút nước, nước đọng được loại bỏ hoàn toàn. Để cửa sổ được sạch bóng Sạch sẽ hoàn hảo Làm sạch bình chứa nhanh chóng và đơn giản mà không tiếp xúc với nước bẩn. Ứng dụng đa dạng Máy hút bụi cửa sổ có thể sử dụng cả trên bề mặt nhẵn như gạch, gương hay phòng tắm