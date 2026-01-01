Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher window vac set with accessories including a spray bottle, cleaning pads, and instruction manual on a white background.

    Máy lau kính

    WV 5 Plus Anniversary Edition

    Mã đơn hàng: 1.633-711.0

    • Máy lau kính dùng pin có thể thay thế, làm sạch bề mặt nhẵn không để lại vệt
    • Pin có thể thay thế, thời gian hoạt động 35 phút, dung tích bình chứa 100 ml
    • Pin có thể thay thế, bình xịt Extra, 2x khăn lau, đầu hút hẹp và các phụ kiện khác