Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    WV 6 small suction nozzle (white) | Kärcher

    Kärcher window vac head with yellow rubber blade and black textured surface, featuring the Kärcher logo.

    WV 6 small suction nozzle (white)

    Mã đơn hàng: 2.633-532.0

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