WV 6 small suction nozzle (white) | Kärcher

Lưỡi gạt silicone Xtra!Flex linh hoạt.

Lưỡi gạt silicone Xtra!Flex với công nghệ tiên tiến giúp việc làm sạch linh hoạt hơn – lý tưởng để làm sạch sát mép cửa và sát sàn. Lưỡi silicone dài cho phép tháo ra trong một lần, do đó giúp máy lau kính trở nên linh hoạt hơn.